L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul vaccino antinfluenzale. Per la Sicilia sono 1,5 milioni, il 60 per cento in più dell’anno scorso, ma domani, quando partirà la campagna vaccinale antinfluenzale più importante di sempre, i palermitani delle categorie protette, gli over 60, i soggetti fragili dovranno aspettare. «Abbiamo ricevuto una comunicazione, secondo la quale dovremmo indicare entro la fine della prossima settimana quante dosi abbiamo bisogno e abbiamo già tante chiamate per prenotazioni che non possiamo prendere – dice Luigi Galvano, presidente provinciale e regionale della Federazione italiana medici di base Fimmg – È importantissimo iniziare prima di metà ottobre. Nessuno, inoltre, ci ha ancora comunicato se sono stati trovati dei luoghi più spaziosi dove somministrare i vaccini per evitare gli assembramenti».