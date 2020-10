L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Giro d’Italia a Palermo. Decisamente rigido il protocollo anti Coronavirus per consentire l’avvicinamento dei tifosi ai corridori. Si sono visti piombare quasi addosso Miguel Angel Lopez, invece, in corso Vittorio Emanuele gli spettatori che erano sul marciapiede dietro le transenne. Il colombiano, costretto al ritiro e portato via in ambulanza, ha perso il controllo della bicicletta per colpa della sede stradale irregolare. L’asfalto rattoppato non al meglio, è stato sottolineato più volte anche dalle voci ufficiali. Il passaggio di Nibali è stato accompagnato dall’incitamento più rumoroso, ma anche gli altri siciliani hanno riscosso successo.