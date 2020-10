L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’ormai prossima estromissione del Trapani dalla Serie C. La speranza termina con le dimissioni di Di Donato. Senza allenatore per disputare una gara, la squadra non potrà presentarsi a Catanzaro. Di Donato confidava nel Comitato “C’è chi il Trapani lo ama”, poi ha deciso di scrivere la parola fine. Intanto, un suo collega, Roberto Boscaglia, protagonista dell’ascesa del Trapani dalla serie D alla A, esprime il suo dispiacere per questo epilogo.