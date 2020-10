L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Walter Ricciardi, consulente molto ascoltato dal ministro della Salute Roberto Speranza: «La mascherina è uno strumento utile tutte le volte che si riduce la distanza dalle altre persone, ad esempio quando ci si trova all’interno di un esercizio commerciale ma anche quando ci si ferma a parlare con qualcuno all’aperto. Cioè tutte le volte in cui ci si trova in una situazione di rischio. Se però si indossa appena si esce di casa, non ci si pensa più e così è più facile essere in sicurezza nel caso ci si avvicini ad un’altra persona. Attenzione, gli ospedali iniziano a riempirsi in molte regioni proprio in questi giorni di autunno. Il problema i questa fase della seconda ondata non sono tanto le terapia intensive. I casi gravi adesso sono di meno ma allo stesso tempo coloro che vanno in ospedale iniziano ad essere tanti e forse diventeranno di più che nella prima fase. Si tratta una grande quantità di pazienti che hanno bisogno di aiuto e anche se meno gravi avranno un impatto pesantissimo sull’attività sanitaria».