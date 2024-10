Repubblica: “Insigne top. Le pagelle di Palermo-Reggiana”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sulle pagelle del match vinto dal Palermo contro la Reggiana.

6 Desplanches Una sola parata, ma che parata. Quasi al novantesimo salva con bravura sulla conclusione da fuori. Per il resto non corre rischi se non quello che deriva dal mezzo pasticcio dei suoi compagni di difesa.

6,5 Diakitè L’unica sbavatura in avvio di partita quando concede a Sersanti di andare al tiro. Per il resto non sbaglia mai. In difesa quando a volte diventa centrale aggiunto, come in attacco quando spinge sulla fascia.

5,5 Baniya Meriterebbe la sufficienza, ma l’errore in collaborazione con Nikolaou poteva costare tantissimo al Palermo. Per il resto tiene a bada gli attaccanti avversari sino al 19’ della ripresa quando è costretto a uscire per infortunio.

Dal 19’ st Nedelcearu 6 Entra bene in partita e contribuisce a tenere imbattuta la porta di Desplanches.

5,5 Nikolaou Vale il discorso fatto per Baniya. L’incomprensione tra i due in un punto nevralgico dell’area è da matita rossa. Peccato, perché anche il greco ha giocato una buona partita in miglioramento rispetto al passato.

6,5 Ceccaroni Dionisi replica e lo schiera ancora sulla fascia sinistra. L’ex del Venezia che proprio in laguna con Dionisi allenatore aveva già giocato in quella posizione, sfodera un’altra buona gara dopo quella di Modena. Chissà che non possa essere una soluzione anche per il futuro.

Dal 27’ st Lund 6 Dà una mano nel momento di maggiore pressione della Reggiana.

6 Segre Fa un lavoro spesso oscuro ma sicuramente molto importante per la squadra. Buone le sue sovrapposizioni sulla fascia dove opera Insigne.

7,5 Gomes Un gol fatto e un altro salvato. Praticamente è come se avesse segnato una doppietta, ma a prescindere dal dato statistico, la prima rete con la maglia del Palermo suggella il buon momento dell’ex City sicuramente il migliore tra i rosanero in questa prima parte della stagione.

6 Verre Esce tra gli applausi del pubblico dopo avere dato tutto quello che era nelle sue possibilità. Conferma la buona partita di Modena entrando spesso nel vivo del gioco e dando supporto alla manovra offensiva.

Dal 19’ st Vasic 5,5 Probabilmente è perché entra nel momento più difficile del Palermo, ma riesce a dare sostanza al suo gioco solo saltuariamente.

7 Insigne Da una sua traversa nasce il gol di Henry, ma è nel complesso che la sua partita diventa di altissimo livello. Tiri, cross, inserimenti. Una delle migliori gare in rosanero.

Dal 40’ st Buttaro sv Entra a dare una mano quando, nel finale, Dionisi mette la difesa a cinque.

6,5 Henry Segna, e per un attaccante è sempre importante. La cosa importante è il gioco che fa per la squadra anche se a volte sbaglia più del dovuto.

Dal 27’ st Le Douaron 5,5 Ha voglia di mettersi in mostra e a buona volontà non è in discussione, ma spesso sbatte contro gli avversari.

6 Di Francesco Un passaggio illuminante a inizio gara, alcune buone cose ma senza continuità.