Repubblica: “Il Barbera torna amico. Due gol alla Reggiana e il Palermo esulta”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro la Reggiana.

Questa volta, il Palermo è riuscito a mantenere il vantaggio di due gol ottenuto nel primo tempo, battendo la Reggiana 2-0 e spezzando un tabù che resisteva in casa da otto mesi. Con il primo gol in rosanero di Claudio Gomes, un bel tiro a giro insaccatosi al 15′, e la prima rete casalinga di Henry, abile al 26′ a finalizzare il rimbalzo sulla traversa da un tiro di Insigne, il Palermo ha conquistato una vittoria meritata. Nonostante un errore difensivo che ha creato un’occasione pericolosa per gli avversari, la squadra è rimasta concentrata, costruendo la vittoria con determinazione e senza perdere la testa, come avvenuto in passato.

Il Palermo ha imposto subito il suo gioco, costringendo la Reggiana in difesa e chiudendo efficacemente la partita con un uno-due deciso, migliorando rispetto all’approccio più incerto di Modena. Peccato per l’affluenza, con quasi seimila spettatori in meno rispetto alla sfida contro la Salernitana, un’assenza significativa dato l’importante successo della squadra.

Ripartendo dal 2-2 della settimana scorsa, il tecnico Dionisi aveva posto enfasi sulla necessità di rimanere concentrati per tutta la durata della partita. Il Palermo ha risposto con una prestazione solida, simile a quella di Castellammare di Stabia, dimostrandosi una squadra coesa in cui il contributo dei singoli — come Gomes, Ceccaroni e Insigne — ha fatto la differenza. La solidità difensiva ha lasciato a Desplanches pochi interventi, con un’unica parata significativa nel finale, causata da una disattenzione tra Baniya e Nikolaou risolta dall’ottimo intervento di Gomes.

È importante, però, evitare eccessivo entusiasmo: nonostante i segnali positivi, i rosa hanno mostrato qualche calo nel secondo tempo, pur restando concentrati, a differenza della trasferta di Modena. La vittoria contro la Reggiana è un passo importante nella giusta direzione, ma sarà cruciale trovare continuità già mercoledì sera contro il Mantova e poi domenica prossima al “Barbera” contro il Cittadella.