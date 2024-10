Binda: “Forse il Palermo ha capito. Sassuolo come il Parma? Il punto di giornata in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” attraverso un articolo a firma Nicola Binda si sofferma sulla decima giornata di serie B.

Sembrava che si andasse verso un campionato molto combattuto in vetta, ma i segnali che lancia il Sassuolo sono sempre più chiari. Spezia scavalcato, Pisa nel mirino e attacco sempre più scatenato (in attesa che si sblocchi Berardi): qui il rischio è di avere un altro Parma. Se non succederà, non sarà per demeriti della squadra di Fabio Grosso, ma per i meriti dei suoi avversari. In primis del Pisa, che quel trono se l’è guadagnato con una partenza strepitosa e oggi non si farà distrarre dalla classifica del Frosinone ultimo. Poi dello Spezia, pur scavalcato, ma forte di una imbattibilità non casuale: la solidità della squadra di D’Angelo è una qualità che in questa categoria fa la differenza.

E attenzione a quello che succede dietro, dove la Cremonese sembra essersi sbloccata, con Corini che ha fatto 2 su 2 facendo rialzare la testa all’ambiente. E dove il Palermo, vincendo la prima partita in casa, ha confermato di avere qualità da vendere e forse sta imparando anche ad essere pratico e concreto: discorso che riporta a quanto detto per lo Spezia.

In tutto ciò non va dimenticata la Samp, attesa oggi a confermare la super prova di Cesena: terrà il passo delle altre big? Occhio, il momento è di quelli chiave, visto l’infrasettimanale. Chi gestirà meglio il turnover? Le rose sono ricche, questo è il momento di vedere quanto valgono. A voi, mister…