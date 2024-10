Gazzetta dello Sport: “Prova sontuosa di Gomes. Le pagelle di Palermo-Reggiana”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle pagelle del match vinto ieri dal Palermo contro la Reggiana.

PALERMO (4-3-3)

Desplanches 6,5; Diakité 6,5, Baniya 6 (dal 19’ s.t. Nedelcearu 6), Nikolaou 6, Ceccaroni 6,5 (dal 27’ s.t. Lund 6); Segre 6,5, Gomes 7,5, Verre 6,5 (dal 20’ s.t. Vasic 5,5); Insigne 7 (dal 41’ s.t. Buttaro s.v.), Henry 6,5 (dal 28’ s.t. Le Douaron 6), Di Francesco 6,5

PANCHINA Nespola, Sirigu, Di Mariano, Ranocchia, Vasic, Appuah, Pierozzi, Peda

ALLENATORE Dionisi 6,5

REGGIANA (4-3-2-1)

Bardi 5,5; Fiamozzi 5,5, Meroni 5,5, Lucchesi 5,5, Fontanarosa 5; Ignacchiti 5 (dal 21’ s.t. Maggio 5,5), Stulac 5,5 (dal 33’ s.t. Pettinari s.v.), Sersanti 5; Marras 6 (dal 21’ s.t. Vergara 6), Girma 4,5 (dal 1’ s.t. Portanova 5); Vido 5,5 (dal 21’ s.t. Okwonkwo 5)

PANCHINA Motta, Cigarini, Reinhart, Libutti, Urso, Sampirisi, Nahounou

ALLENATORE Viali 5,5

ARBITRO Massimi di Termoli 6

ASSISTENTI Vecchi 6 – Catallo 6

ESPULSI nessuno

AMMONITI Ignacchiti (R) e Marras (R) per gioco scorretto; Gomes (P) per comportamento non regolamentare

NOTE paganti 5.747, incasso non comunicato; abbonati 13.680, quota non comunicata. Tiri in porta 5 (con una traversa) – 4. Tiri fuori 3 – 1. In fuorigioco 0 – 4. Angoli 5 – 4. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 6’

Top

7,5 Gomes

Prova sontuosa con il primo gol nel Palermo e un salvataggio incredibile