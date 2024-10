Tuttosport: “Palermo “francese” e prima al Barbera”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla prima vittoria del Palermo al Barbera.

Prima vittoria casalinga e primo gol per Gomes, in una giornata di festa per il Palermo che rompe l’incantesimo al Barbera, conquista tre punti preziosi e fa un bel salto in classifica. La Reggiana, troppo fragile e forse eccessivamente audace, ha lasciato troppo spazio al Palermo, non riuscendo a reagire una volta in svantaggio. “Dopo il gol ci siamo disuniti, peccato,” ha ammesso Viali. Questa vittoria era cruciale per i rosanero, non solo per risalire in classifica, ma anche per regalare finalmente una gioia ai propri tifosi. Dopo il 2-0, si inizia a intravedere una squadra con una precisa identità.

Dionisi ha scelto di schierare la stessa formazione che aveva iniziato a Modena e aveva ben impressionato nel primo tempo, pur avendo ceduto nella ripresa. Anche contro la Reggiana, nei primi 45 minuti il Palermo ha dominato, rischiando solo in avvio su un tiro di Sersanti. Dopo il gol del vantaggio al 15′, segnato da Gomes — alla sua prima marcatura in rosanero — la squadra ha preso il controllo della partita. Il centrocampista francese, che non segnava da aprile 2022 con il Barnsley, ha finalmente trovato il gol con un preciso destro dal limite dell’area, scatenando il boato liberatorio del Barbera. Poco dopo, al 26′, Insigne ha colpito la traversa, e Henry è stato rapido a insaccare il 2-0.

Nel secondo tempo, Viali ha tentato di riorganizzare la Reggiana, e l’occasione per riaprire la partita è arrivata all’8′, quando una distrazione tra Baniya e Nikolaou ha lasciato il pallone a Vido. L’ex rosanero ha saltato Desplanches e calciato verso la porta, ma Gomes è intervenuto con un salvataggio acrobatico di tacco, evitando il gol. Da quel momento, il Palermo non ha più corso rischi.

Dionisi si è detto soddisfatto: “Dobbiamo essere felici. Voglio sempre questa determinazione, mettendo la sesta e anche la settima marcia.”