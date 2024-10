Tuttosport: “Palermo-Reggiana 2-0. Le pagelle”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle pagelle del match vinto ieri dal Palermo contro la Reggiana.

Palermo (4-3-3)

Desplanches 6; Diakité 6.5, Baniya 6 (12’ st Nedelcearu 6), Nikolaou 6, Ceccaroni 6.5 (26’ st Lund 6); Segre 6.5, Gomes 7.5, Verre 6.5 (20’ st Vasic 6); Insigne 6.5 (41’ st Buttaro ng), Henry 6.5 (27’ st Le Douaron 6), Di Francesco 6.5.

A disp. Nespola, Sirigu, Di Mariano, Ranocchia, Appuah, Pierozzi, Peda.

All. Dionisi 6.5

Reggiana (4-3-2-1)

Bardi 6; Fiamozzi 5.5, Meroni 5.5, Lucchesi 5.5, Fontanarosa 6; Ignacchiti 6 (20’ st Maggio 5.5), Stulac 5.5 (31’ st Pettinari ng), Sersanti 6.5; Marras 5.5 (20’ st Vergara 5.5), Girma 4.5 (1’ st Portanova 5.5); Vido 5.5 (10’ st Okwonkwo 5).

A disp. Motta, Cigarini, Reinhart, Libutti, Urso, Sampirisi, Nahounou.

All. Viali 5.5

Arbitro

Massimi di Termoli 6

Note

19.427 spettatori. Ammoniti Ignacchiti, Marras per gioco falloso, Gomes per comportamento non regolamentare. Angoli 5-4. Recupero tempo: pt 1’, st 6