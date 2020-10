L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus. La curva continua a salire, così come il numero di vittime.

E’ la fotografia di quello che il premier Conte ha definito “lo scenario di tipo 3”, quello nel quale «senza misure severe il virus sfuggirebbe di mano. Misure severe ma assolutamente necessarie».





Conte richiama le Regioni alle loro responsabilità per i mancati interventi nei mesi scorsi per potenziare i trasporti locali nonostante i fondi. A trascinare in alto la curva dei contagi è ancora la Lombardia, con 7.500 nuovi positivi, il Piemonte (+2827) supera la Campania (+2427).