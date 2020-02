L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Biancavilla, riportando le dichiarazioni di Marco Coppa, direttore tecnico del club etneo: «Per i nostri ragazzi non sarà una gara come le altre. Siamo la squadra più giovane della serie D ma quando si entra in campo si dimentica tutto e si pensa solo a vincere. L’eliminazione del Palermo dalla Coppa Italia non si dimentica. Per il Biancavilla è stata un’impresa considerando il blasone dell’avversario. Domenica faremo di tutto per ripeterci».