L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Biancavilla. Al “Barbera” tornerà anche Mascara, storico capitano degli anni d’oro del Catania, che oggi allena il Biancavilla. Nello stadio palermitano segnò il gol più bello della serie A 2008-09 ricevendo un premio speciale per aver centrato la porta da 50 metri durante un derby. Una ferita ancora aperta per molti tifosi palermitani che affolleranno il ” Barbera” per spingere i rosa verso la vittoria del campionato. Domenica, infatti, sarà un’altra storia. Pergolizzi ritroverà presto Doda e Ricciardo, mentre ha già recuperato Crivello che aveva saltato la trasferta in Calabria.