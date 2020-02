L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Biancavilla. I rosanero ripartono dalla prima squadra capace di fermarli. Gli etnei, infatti, eliminarono i rosa dalla Coppa Italia ai calci di rigore dopo 120 minuti di parità. Fu il primo stop in stagione dei rosanero che, tuttavia, subirono la prima sconfitta sul campo solamente a novembre dopo il record di dieci vittorie consecutive. Nel mentre, i rosanero si sono rinforzati e hanno ingaggiato calciatori di spessore. All’andata, il Palermo vinse soffrendo in trasferta per 2-1. Oggi il Palermo è saldamente in vetta alla classifica del girone.