L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul CDA del Palermo. All’ordine del giorno c’erano delle osservazioni su come ha lavorato Sagramola nel corso della stagione. Di Piazza ha chiesto spiegazioni su alcune decisioni assunte e l’AD ha fornito la sua versione dei fatti. Il CDA ieri ha deliberato l’aumento delle deleghe a Sagramola per operare nella normale amministrazione del club, portando la sua libertà di manovra a 100 mila a 600 mila euro. Di Piazza non ha ancora sciolto la sua riserva sull’intenzione di partecipare o meno alla costruzione del Centro Sportivo. A prescindere dai contrasti, la stagione del Palermo è blindata dagli accordi e dalla cassa del club già finanziata da Mirri e Di Piazza. Si punterà su una stima di fatturato da 10 milioni di euro, 4 milioni di spese e un budget operativo da 6 milioni di euro.