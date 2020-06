L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla svolta relativa alla quarantena. In caso di positività di un membro del gruppo-squadra, solo il soggetto in questione finirà in quarantena. I compagni rimarranno isolati in ritiro, ma potranno giocare previo lo svolgimento di test molecolare che ne accerti la negatività. Sul fronte calcio in chiaro, il nodo sarebbe il divieto di inserire spot pubblicitari. Da questo punto di vista, è atteso l’intervento del ministro Spadafora, forse già nella giornata odierna.