L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul futuro del Palermo. Oggi andrà in scena il consiglio di amministrazione che vedrà presenti Mirri, Sagramola e in videoconferenza da New York Di Piazza. All’ordine del giorno la programmazione sia a breve termine, con gli aspetti formali per chiudere il primo esercizio del nuovo club entro il 30 giugno. Ci sono diverse date per sancire l’ufficialità della Serie C: tutto dipende dalla riunione del 28 maggio che dovrebbe stabilire i parametri di ripresa di Serie A, B e C. Ci si auspica che la data possa essere quella del 3 giugno per la promozione dei rosanero, diversamente c’è il rischio di attendere fino al 19 o al 22 giugno.