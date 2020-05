Intervenuto ai microfoni di “SER Catalunya”, Diego Rivas, segretario generale dell’AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), ha difeso i quattro calciatori del Siviglia che hanno violato il protocollo (Banega, Vazquez, Ocampos e De Jong) riunendosi per un pranzo di gruppo con le rispettive famiglie. Ecco le sue parole: «Tutto il mondo ha il diritto di sbagliare, i quattro hanno già chiesto scusa. È vero che esistono un protocollo e delle misure di sicurezza da seguire, non solo in allenamento, ma questo è stato un caso isolato e i calciatori sono stati i primi a rettificare».