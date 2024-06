Repubblica: “Il nuovo Palermo: Dionisi allenatore, De Sanctis diesse. Nasce il team per puntare alla A”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla nuova coppia che guiderà il Palermo verso l’ambizione della A: Dionisi e De Sanctis.

Alessio Dionisi è stato nominato il nuovo allenatore del Palermo, un cambiamento che segna l’ultimo passo in una serie di evoluzioni all’interno del club sotto la guida del City Group. Con un contratto di due anni e un’opzione per il futuro, Dionisi prende il posto di tecnici come Corini e Mignani, puntando a continuare il suo promettente percorso in ambito calcistico a soli 44 anni. Le aspettative sono alte, con speranze che possa raggiungere i livelli di successo di allenatori rispettati come Sarri e Spalletti.

Accanto a lui ci sarà Morgan De Sanctis, che fa il suo ingresso nel ruolo di dirigente del Palermo dopo periodi significativi con la Roma e una breve esperienza alla Salernitana. De Sanctis, noto per la sua profonda conoscenza e l’analisi degli avversari, sembra essere il candidato ideale per sostituire Rinaudo. Il suo compito sarà quello di integrare i giovani talenti del settore giovanile nella prima squadra e di gestire le partnership internazionali, un aspetto cruciale per la strategia a lungo termine del club.

Con questa nuova leadership, il Palermo mira a costruire una squadra che predilige un gioco offensivo e che possa essere competitiva nei campionati. L’arrivo di Dionisi e De Sanctis potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il club, con una visione chiara e una strategia ambiziosa.