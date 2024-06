Palermo, Dionisi al corso di “Sarrismo”: il nuovo tecnico rosanero ospite al Clinic Maurizio Sarri (FOTO)

Dal 5 al giugno si è tenuto a Figline il Clinic Maurizio Sarri, un evento nel quale il tecnico toscano ha spiegato il “Sarrismo” ad alcuni colleghi, tra questi presente anche il neo-allenatore del Palermo Alessio Dionisi.

Preparazione della partita e il lavoro da compiere dentro e fuori dal terreno di gioco. Sono stati questi i temi al centro del terzo e ultimo giorno del clinic del “Sarrismo”. Quest’oggi un relatore di un certo spessore anzi, IL relatore, mister Maurizio Sarri che ha analizzato le situazioni di gioco di alcune partite insieme agli iscritti al corso.

A supportarlo, in aula e durante le esercitazioni in campo, il suo staff: l’allenatore in seconda Marco Ianni e il collaboratore tecnico Mattia Pasqui. Tattica che vede il necessario aiuto anche della tecnologia, in questo caso rappresentata dall’intervento di Kama Sport. E poi, ultimo ma non ultimo, la gentile e preziosa partecipazione di un altro grande esperto del gioco del calcio, mister Alessio Dionisi. Si chiude così con una grande partecipazione di iscritti la prima edizione del clinic Maurizio Sarri: ecco le migliori foto della giornata.