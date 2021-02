L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sullo studio del nuovo decreto in grado di modificare i criteri per i ristori alle aziende in crisi.

Fino ad oggi si è operato con il “fondo perduto”: denari calcolati in percentuale del fatturato, con il ristoro potenzialmente di circa il 20% del fatturato perso. Ora sono attese novità: si pensa di effettuare un monitoraggio di quanto serve e poi stabilire quali imprese aiutare e in che misura.





Il criterio di erogazione dei ristori potrebbe essere quello dei costi fissi (affitti, manutenzione, bollette).