L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui progetti della Palermo del futuro.

Anello ferroviario, passante, nuovo porto e appalti da assegnare per le nuove linee di tram: la città è ancora un grande cantiere. Quando le impalcature in piazza Politeama saranno smontate, il Comune potrà portare avanti il progetto di trasformare via Amari e via Ruggero Settimo in una passeggiata pedonale.





L’emblema dei cantieri-lumaca è l’immagine del degrado attorno alla stazione Imera. La promessa del presidente dell’Autorità portuale Pasqualino Monti, invece, è di consegnare il nuovo porto entro la fine dell’estate.