L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul caso dell’offesa razzista a Moses Odjer.

Al quarto uomo Luca Angelucci di Foligno racconta di avere sentito Antenucci dirgli “negro di m…”. L’avversario ammette l’insulta, ma assicura di aver detto “pezzo di m…”.





«Odjer era convinto che Antenucci gli avesse detto qualcosa di razzista – è la versione di Boscaglia – ma Antenucci ha giurato di averlo offeso in un altro modo. L’arbitro non ha sentito, ha detto che se avesse sentito una frase del genere non ci avrebbe pensato due volte ad espellere il giocatore. Sono cose che rimangono lì sul campo: non ho motivo di non credere ad Antenucci così come non ho motivo di non credere a Odjer. Certo è che Moses era scosso, l’ho abbracciato e tirato fuori dalla mischia. Gli episodi di razzismo sono sempre da condannare, sia in campo che fuori».