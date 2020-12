L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul pari fra Palermo e Bari.

Al gol pugliese di D’Ursi risponde il missile di Lucca. Almeno nella partita secca i rosa dimostrano di essere all’altezza del Bari.





Nel finale brutto episodio ai danni di Odjer. Qualcuno fra i giocatori del Bari dice qualcosa sul colore della sua pelle e il rosa corre dal quarto uomo a lamentarsi. Il centrocampista non riesce a calmarsi e Boscaglia deve abbracciarlo per convincerlo a ritornare in campo.