L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui controlli anti-Covid 19 a Palermo.

Scatta oggi il piano della prefettura. Saranno realizzati check point per effettuare tamponi e identificare i passeggeri in transito. Da oggi poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani presidieranno le strade e le principali arterie pedonali del centro storico dove non si potrà circolare.





Un market al Borgo Vecchio è stato posto sotto sequestro cautelare dalla polizia municipale e il titolare è stato sanzionato per 7 mila euro. Venivano servite bevande al banco oltre le 20 e per questo è stato inflitto un verbale di 400 euro. Al gestore è stata elevate anche una multa più consistente di 5 mila euro perché sprovvisto dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.