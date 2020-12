L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul pari fra Palermo e Bari.

«Queste partite si vincono» spiega Auteri. Il risultato di parità ci può stare, ma ad alimentare il disapputo del Bari è che il match era girato nel verso giusto, dopo che D’Ursi aveva sfruttato un rimpatto scaturito da una iniziativa individuale di Marras.





«Lucca ha calciato una punizione come nemmeno Ibra e, ai suoi tempi Zico, sarebbero riusciti. Complimenti a lui: è stato un bolide sul quale secondo me Frattali non poteva fare nulla» continua il tecnico del Bari.