L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul ceppo inglese del Coronavirus.

Sembra essere più trasmissibile da giovani e bambini. Il virologo dell’Università di Leed, Mark Harris, aggiunge che se la variante «si sta davvero replicando o crescendo meglio nei bambini, potrebbe avere un effetto a catena sulla diffusione del virus nell’intera popolazione britannica».





Ieri anche Massimo Ciccozzi, ordinario di epidemiologia molecolare all’Università Campus bio-medico di Roma, ha spiegato che «è possibile che questa variante circoli da tempo in Italia, ma non ce ne siamo accorti perché non abbiamo fatto una sorveglianza molecolare». L’Istituto Superiore di Sanità ipotizza che i numeri del Veneto possano essere legati alla variante. Da segnalare una crescita dell’Rt nazionale, passato da 0,86 a 0,90.