L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle misure adottati dalle regioni del Sud. I governatori sono preoccupati dai dati delle partenze programmate dal Nord in vista della Fase 2. De Luca ha disposto l’obbligo di inviare una comunicazione all’Asp per chi arriverà in Campania. Anche Musumeci vuole blindare la Sicilia. Sul fronte delle riaperture dei negozi, Jole Santelli, presidente della regione Calabria, ha bruciato tutti agendo in solitudine: ha già disposto, da oggi, proprio il ritorno all’attività di bar, ristoranti, pasticcerie e agriturismo con tavoli all’aperto. «Rischi? Ma no, abbiamo un buon clima».