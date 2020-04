L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sullo sviluppo dell’app Immuni. La ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, al Consiglio dei ministri, afferma «La privacy è garantita». Il ritardo del lancio è dovuto alla ricerca di sviluppatori e all’adattamento dell’app alla tecnologia Google e Apple che sarà distribuita al pubblico solo il 15 maggio. Fonti vicine all’azienda, poi, osservano che l’integrazione coi sistemi sanitari di 20 regioni “è un’operazione complessa”, e servirà un minimo di fase di test per avviarla su tutta la popolazione. «Tutte criticità da noi descritte già in fase di bando». La consegna della app è prevista per fine maggio e sarà spenta il 31 dicembre 2020.

