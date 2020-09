L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul calciomercato in Europa. A Londra le cose vanno diversamente con l’uragano Chelsea: il tedesco Kai Havertz è solo l’ultimo arrivo alla corte del tecnico Lampard. Prima di lui sono arrivati Werner, Ziyech, Chilwell e Thiago Silva, e con la stessa formula Sarr dal Lille. Spesa complessiva: oltre 250 milioni. Questa sessione di mercato vale per tre, considerando l’impossibilità di agire a causa della squalifica Fifa della scorsa stagione. Il Manchester United tiene il passo con l’acquisto di Van de Beek dall’Ajax per 39 milioni.

Il Barcellona, dopo il caso Messi, è diventato un supermarket: Rakitic è tornato a Siviglia, mentre Suarez negozia con la Juve. L’ultimo caso è il francese Umtiti, che non s’è presentato ai test del club denunciando la positività al coronavirus, salvo essere avvistato giorni dopo al terminal dei voli privati dell’aeroporto di El Prat.