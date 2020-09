Nuovo Dpcm in arrivo. Secondo quanto riportato da “Gds.it” il governo sta lavorando per attuare un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In realtà sarà una proroga, che arriverà il 7 settembre contenendo qualche piccola modifica. Oltre alle tre regole principali mascherina, distanziamento e igiene, il ministro Speranza ha annunciato la novità del ricongiungimento di coppie binazionali.