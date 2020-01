L’edizione odierna de “La Repubblica” analizza le possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Marina di Ragusa. In assenza di Ricciardo, l’inedito 3-4-3 con Sforzini, Felici e Floriano potrebbe essere riproposto col Marina di Ragusa. Felici, come già accaduto contro il Roccella, potrebbe sacrificarsi ancora una volta in fase di non possesso per lasciare libertà di manovra anche a Roberto Floriano. Altra variante offensiva provata nelle ultime sedute di allenamento è il tridente con il “falso nueve”: l’indiziato principale da schierare titolare diventerebbe Luca Ficarrotta. Sulla carta, la prima alternativa a Ricciardo è Sforzini che, però, domenica scorsa non è apparso brillantissimo, tanto da essere sostituito nel finale. Dunque bisognerà ancora aspettare per capire le mosse di Pergolizzi.