L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Zona rossa i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Befana e nelle due domenica del 27 dicembre e 3 gennaio. Zona arancione, invece, nei prefestivi.





Il numero che allarma Palazzo Chigi e il ministero della Salute è questo: 0,5. Se entro il 20 gennaio l’Rt non scende sotto questa soglia, il Paese sarebbe costretto a misure durissime per evitare il peggio. La proiezione delle vittime in assenza di una stretta, è da brividi. Non c’è un numero esatto, anche se si ipotizza un aumento del 50% oltre il picco già raggiunto nei giorni scorsi.