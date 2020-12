L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’arrivo del vaccino anti-Covid 19 in Italia.

Per la prima delle due festività, forse qualche giorno dopo ma comunque entro Capodanno arriveranno alcune fiale del vaccino di Pfizer. Ema darà la sua approvazione il 21 dicembre. Più avanti, per la Befana, dovrebbe arrivare il grosso della fornitura iniziale dell’azienda Usa, cioè 3,4 milioni di dosi (per 1,7 milioni di persone).





A preoccupare è la comunicazione di Sanofi/Gsk di non essere in grado di assicurare all’Europa quanto promesso per il 2021. Per l’Italia sono circa 40 milioni di dosi in meno delle 202 milioni attese.