Repubblica Genova: “Idea La Gumina nella sua Palermo. Sottil ha in mente l’innesto a sorpresa”

Nell’edizione odierna di Repubblica Genova, si analizzano le possibili scelte di formazione della Sampdoria in vista della sfida contro il Palermo, con un nome che spicca su tutti: quello di Antonino La Gumina, palermitano doc e cresciuto nel vivaio rosanero. Il tecnico blucerchiato Andrea Sottil sta valutando diverse opzioni per sopperire alle assenze di Coda e Borini, lavorando su tre scenari offensivi senza modificare il modulo base, il 4-2-3-1.

Ipotesi in attacco: il ruolo di La Gumina

La Gumina, conosciuto affettuosamente come “U Biunnu”, potrebbe essere il prescelto per guidare l’attacco in una sfida carica di emozioni per lui. «La Sicilia è la mia vita, mi emoziona sempre tornare a Palermo», ha confessato l’attaccante, che sarebbe pronto a gettare in campo ogni energia per dimostrare il proprio valore.

Con Venuti, Riccio, Romagnoli e Ioannou in difesa, e la coppia di mediani Meulensteen e Bellemo, l’unica certezza nel reparto avanzato è la presenza di Akinsanmiro e Tutino, anche se non è ancora definito il loro posizionamento. Tra i candidati agli altri posti ci sono Depaoli, Benedetti, Pedrola, Kasami, Sekulov e, ovviamente, La Gumina.

Tra le ipotesi al vaglio di Sottil:

Pedrola come esterno sinistro con Tutino centravanti, accompagnato da due centrocampisti offensivi.

Benedetti come trequartista, con Akinsanmiro a destra e Tutino arretrato alle spalle di La Gumina.

Kasami centrale con Tutino davanti.

L’eventuale presenza di La Gumina potrebbe rappresentare una suggestione particolare, anche per la “legge dell’ex”, con il giocatore che vanta un legame profondo con la città e il club dove è cresciuto.

La storia di La Gumina

Palermitano del quartiere Tommaso Natale, La Gumina è cresciuto nelle giovanili del Palermo, dove si è distinto per le sue doti da trequartista e poi come attaccante, nonostante problemi fisici che ne avevano inizialmente frenato lo sviluppo. Dopo essersi imposto con la Primavera (9 gol in 7 partite al Torneo di Viareggio), ha esordito in Serie A l’8 aprile 2015, una data che ha scelto di tatuarsi sulla pelle.

Ultime dal campo

A Bogliasco, Veroli è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe essere convocato già sabato. Coda ha ripreso a correre con prudenza, accorciando i tempi di recupero, mentre Giordano resta in dubbio a causa di un infortunio.

Per il settore ospiti del “Barbera” sono stati messi in vendita 230 biglietti su Vivaticket, senza obbligo di tessera. Intanto, il difensore Fabio Lucioni ha ufficialmente rescisso il contratto con il Palermo, mentre Verre si conferma un punto fermo della Samp, con 4 gare da titolare nelle ultime 5.