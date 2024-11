Ballardini: «Palermo, il mercato di gennaio può essere sempre utile e migliorativo»

Nell’edizione odierna di Repubblica Palermo, Alessandro Geraci riporta le riflessioni di Davide Ballardini, ex allenatore rosanero in due parentesi (2008-09 e 2015-16), che individua nell’ambiente e nel feeling con la piazza la chiave per il rilancio del Palermo nella corsa alla Serie A.

«Dionisi è un buonissimo allenatore e la rosa è competitiva», afferma Ballardini, aggiungendo che il Palermo lotterà sino alla fine per i suoi obiettivi. Tuttavia, secondo l’ex tecnico, ciò che può fare davvero la differenza è l’ambiente: «Il feeling e la complicità che si possono creare tra squadra e tifoseria sono fondamentali. È successo con Baldini, quando si creò un’alchimia assurda. Il popolo rosanero, coinvolto, spinse la formazione diventando un tutt’uno con essa».

Ballardini sottolinea inoltre l’importanza di arrivare in salute nelle fasi cruciali del campionato, confidando nel supporto del mercato invernale: «Il mercato di gennaio può essere sempre utile e migliorativo. Conta arrivare preparati e con le idee chiare per fare quel salto di qualità necessario».