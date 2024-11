Di Donato: «Palermo, sei punti nelle prossime due partite potrebbero dare una spinta decisiva»

Nell’edizione odierna di Repubblica Palermo, Alessandro Geraci raccoglie le dichiarazioni di Daniele Di Donato, ex capitano rosanero e ora tecnico del Team Altamura, che incita il Palermo a puntare al bottino pieno nelle prossime due sfide casalinghe contro Sampdoria e Spezia. Secondo Di Donato, questi incontri non decideranno il campionato, ma possono avere un impatto significativo sull’entusiasmo della piazza e sulle prospettive stagionali della squadra.

«Giusto puntare al bottino pieno», afferma Di Donato, sottolineando l’importanza delle prossime partite per ridare fiducia all’ambiente. «Queste gare non decideranno il torneo, ma determinerebbero un entusiasmo diverso. I tifosi sono sempre stati un elemento fondamentale e continueranno a dare il loro supporto».

L’ex capitano rosanero riconosce il valore degli avversari: «Lo Spezia sta vivendo una grande stagione, mentre la Sampdoria ha il blasone. Sei punti in queste partite potrebbero dare una spinta decisiva per affrontare un campionato lungo e difficile come questo».

Infine, Di Donato si mostra ottimista sulla corsa promozione: «In fondo, le uniche due squadre che volano sono Pisa e Sassuolo. Ma se sbagliano due o tre partite, il Palermo può tornare in corsa».