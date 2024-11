La Grotteria: «Il Palermo è tra le squadre più forti della Serie B. Sfide al Barbera decisive»

Nell’edizione odierna di Repubblica Palermo, Alessandro Geraci intervista Cristian La Grotteria, ex attaccante rosanero e protagonista della promozione dalla C1 alla Serie B nel 2001-02, per analizzare il momento complicato del reparto offensivo del Palermo. Nonostante le difficoltà realizzative, La Grotteria vede del potenziale nella squadra, invitando a mantenere la calma e a cercare il contributo da ogni reparto.

«Il Palermo è tra le squadre più forti della Serie B», afferma Cristian La Grotteria, che però avverte: «Bisogna fare attenzione a non perdere altri pezzi per strada». L’ex attaccante, che nel 2001-02 fu il miglior marcatore rosanero con 11 gol, spiega come il mestiere del centravanti sia fatto di alti e bassi: «L’attaccante vive a periodi. Ci sono momenti in cui tocca il pallone e tutto riesce, e altri in cui ci prova come può ma non entra. È normale, ma anche gli altri devono dare una mano».

Secondo La Grotteria, non basta affidarsi al solo reparto offensivo: «Le marcature sono fondamentali, ma serve il supporto dei centrocampisti e dei difensori, soprattutto sulle palle inattive. Bisogna mantenere la tranquillità e lavorare come squadra».

Infine, l’ex bomber sottolinea l’importanza di ritrovare il fattore campo, che in passato ha fatto la differenza: «Il ruolino di marcia casalingo da schiacciasassi ha sempre contraddistinto il Palermo. Ecco perché le prossime sfide al “Barbera” saranno decisive».