Foschi: «Ne sono sicuro, il Palermo può ancora andare in Serie A»

Nell’edizione odierna di Repubblica Palermo, Alessandro Geraci raccoglie il parere di Rino Foschi, ex direttore sportivo rosanero, che si dice ottimista sulle possibilità del Palermo di puntare alla promozione in Serie A. Tuttavia, Foschi non nasconde la sua delusione per il rendimento dell’attacco e individua in Matteo Brunori l’uomo chiave per invertire la rotta.

«Ne sono sicuro, il Palermo può ancora andare in Serie A», afferma Foschi con convinzione, puntando però l’attenzione sulle difficoltà del reparto offensivo. «Sono un po’ deluso, vorrei vedere di più Brunori», dichiara l’ex direttore sportivo, indicando la necessità di reintegrare pienamente il capitano nell’organico, lasciando da parte eventuali screzi o considerazioni legate al mercato.

«Matteo è un bomber che può fare la differenza, soprattutto in una zona del campo dove il Palermo sta mostrando evidenti carenze. La panchina per un giocatore come lui può starci, ma adesso basta: è necessario tornare a valorizzarlo per migliorare la classifica e costruire un futuro radioso».

Per Foschi, la chiave del successo passa attraverso la compattezza del gruppo, elemento fondamentale per tradurre le chance del Palermo in risultati concreti. «Il Palermo ha ancora delle possibilità, ma la compattezza farà la differenza. I risultati arriveranno, ne sono sicuro», conclude con fiducia l’ex dirigente rosanero.