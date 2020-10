L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Dattilo, che diventerà Trapani a giugno.

Venerdì notte, dopo un lungo colloquio, il finanziere René De Picciotto ha raggiunto l’accordo con Michele Mazzara.





Il Dattilo va avanti nel campionato di Serie D con il suo nome, ma la proprietà passa a De Picciotto. Si allestirà un organico attrezzato per il salto in Serie C , con Pagliarulo e Scaglia primi candidati ad entrare nel nuovo gruppo. Poi a giugno prossimo, arriverà il nome “Trapani”.