L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul ritorno in campo del Palermo.

Sagramola è preoccupato, la squadra è in ritardo di condizione e di questo passo non potrà mai recuperare. La situazione è di estrema incertezza e oggi sono previsti ulteriori tamponi. Nella migliore delle ipotesi, i rosa dovrebbero scendere in campo contro il Potenza, a meno di nuove positività o di un nuovo intervento dell’Asp.





«Il nemico è invisibile – dice Sagramola – si naviga a vista. Lo fa il nostro governo figuratevi se non posso io. Non abbiamo certezze, sono previsti altri controlli e non possiamo sapere cosa ci riserveranno».