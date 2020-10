L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma su Pino Rigoli, nuovo allenatore dell’FC Messina.

Conosce benissimo la categoria e il girone meridionale, avendo vinto diversi campionati tra Promozione, Eccellenza e Serie D





«Voglio gente motivata e con grande spirito di sacrificio — ha detto — ho trovato un ambiente sereno e una rosa molto valida. Sono qui per mettere a disposizione tutta la mia esperienza, anche se ovviamente ci vorrà del tempo per trasmettere alla squadra le mie idee. Messina, così come Palermo, Catania e Agrigento, sono piazze che meritano ben altri palcoscenici. Oggi affronteremo il Santa Maria Cilento, una squadra temibile. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare il match, ma il nostro obiettivo è quello di vincere più gare possibili».