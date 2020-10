L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo: «Non va bene scrivere tutto quello che facciamo nei minimi particolari — dice Boscaglia — perché si dà un aiuto grandissimo agli avversari. Se vogliamo bene al Palermo di queste cose è meglio parlarne fra di noi e non spifferarle al mondo intero. Il telone va messo perché è giusto che sia così».



«Quello che ci è capitato — dice Boscaglia — fa parte della normalità di un percorso. Però si sta esagerando: ci può stare. Dobbiamo essere bravi a rialzarci lavorando con cuore, testa e gambe. Stiamo prendendo forma non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche della condizione atletica. Mi aspetto miglioramenti e so che arriveranno. Non posso sprecare energie pensando a chi è davanti. I punti persi non ce li ridarà nessuno, ma c’è una squadra che vuole riprendersi subito e dimostrare che non è quella delle prime partite».





«Giocheremo sicuramente a tre — è la sua dichiarazione — non siamo pronti per giocare a quattro. Almici potrebbe essere della partita, non so se dall’inizio. Floriano può fare l’esterno in un attacco a tre e la seconda punta, ma anche l’esterno di un centrocampo a cinque».

La formazione dovrebbe essere composta da Pelagotti, Accardi, Lancini e Crivello in difesa. Almici, Luperini, Odjer, Broh e Valente a centrocampo; Saraniti e Floriano in attacco.