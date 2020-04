L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla Clorochina, il farmaco della speranza per arginare l’emergenza Coronavirus. Anche l’Italia vuole produrlo e militari hanno mostrato la propria disponibilità. Aifa ha chiesto a chi prescrive «una valutazione attenta del paziente» e ricordato che il loro utilizzo è approvato «unicamente per il trattamento e non per la profilassi del Covid-19». Non devono quindi essere presi o prescritti per evitare di ammalarsi, ma solo se ci sono sintomi.