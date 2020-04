L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulle ulteriori decisioni che prenderà il Governo per arginare l’emergenza Coronavirus. Turni per lavorare e per entrare nei negozi, distanza di sicurezza e dispositivi di protezione per chi ha contatti con il pubblico. La fase 2 potrà cominciare dal 4 maggio, per dare senso ad una ripresa graduale. Conte si dice preoccupato per la tenuta psicologica dei cittadini, ma nei prossimi giorni annuncerà un nuovo decreto con l’ulteriore proroga dei divieti di spostamento, fornendo però il via libera alla riapertura di alcune aziende.