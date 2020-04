L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Matteo Renzi, leader di Italia Viva: «Penso che col Covid-19 avremo a che fare per i prossimi due anni, o comunque finché non arriverà il vaccino. Proprio per questo non possiamo restare tutti chiusi in casa per due anni. Se fossimo vicini al contagio zero sarei il primo a dire “stiamo chiusi una settimana in più”, ma non è così. E anche col contagio zero basterebbe un turista, un lavoratore straniero, un asintomatico per far ripartire un focolaio. Per questo serve quella strategia di ripartenza alla quale da una settimana sto invitando la politica, non i medici. L’inchiesta sull’albergo Pio Trivulzio arriverà anche in parlamento. L’onda di piena è passata. Quel che serve ora è essere preparati a richiudere le zone in cui ripartono i focolai, senza le incertezze che hanno caratterizzato le prime settimane».