L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla distribuzione di sacchetti colmi di spesa allo Zen. A gestire l’iniziativa il fratello di Nicolò Cusimano, un boss della droga, noto nel quartiere, che sta scontando una condanna. Giuseppe Cusimano, 37 anni, pregiudicato, due anni fa faceva incontri riservati con il capomafia di Tommaso Natale, Calogero Lo Piccolo. Ieri, il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho ha messo in guardia dal rischio che il crimine organizzato possa distribuire pacchi di spesa. Giuseppe Cusimano è uno dei più attivi animatori dell’associazione San Pio, che ufficialmente ha gestito la distribuzione dei generi alimentari allo Zen grazie alle donazioni di commercianti e privati. « Faccio un appello al mio quartiere: ho bisogno dell’aiuto di tutti, di una piccola somma, per fare la spesa ai bambini bisognosi — ha scritto su Facebook — Non chiedo molto, cinque euro a persona. Per medicine, pannolini e prodotti per bambini. Chi ha un cuore mi contatti in privato. Almeno facciamo parlare bene del quartiere». Resta il dubbio sul messaggio che si vuole far arrivare con la distribuzione della spesa.