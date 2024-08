Repubblica: “Dalla panchina rosanero a simbolo del riscatto. La nuova sfida di Insigne”

L’edizione odierna de “La Repubblica Palermo” si sofferma sulla nuova sfida da Insigne, resosi protagonista in Coppa Italia contro il Parma è pronto per la stagione.

Dopo una stagione passata nell’ombra, Roberto Insigne sembra essersi rigenerato con l’arrivo di Alessio Dionisi sulla panchina del Palermo. L’attaccante, che era apparso come un corpo estraneo in una squadra che aveva chiuso malissimo la scorsa stagione, ha iniziato la nuova annata calcistica nel migliore dei modi, segnando il gol decisivo nella vittoria contro il Parma nel primo turno di Coppa Italia. Questo gol, frutto di tecnica e astuzia, ha portato i rosanero a espugnare il “Tardini” e ha rilanciato Insigne come una pedina fondamentale per la stagione.

Con Dionisi al timone, Insigne, già esperto di promozioni in Serie B con Benevento e Frosinone, sembra aver ritrovato la fiducia in sé stesso e nelle sue capacità. Già durante le amichevoli estive, il numero 11 aveva dato segnali incoraggianti, come nella partita contro l’Oxford United, dove ha innescato il gol del vantaggio e ha poi chiuso la gara segnando il 2-0.

Il gol contro il Parma non è solo un sigillo sulla partita, ma anche una dimostrazione del fatto che Insigne è pronto a essere un protagonista nella corsa del Palermo verso la promozione diretta in Serie A. Le sue qualità di assist-man, come testimoniano i 45 assist in 230 partite in Serie B, saranno cruciali, così come la sua capacità di segnare in momenti decisivi, come ha fatto nelle sue precedenti esperienze vincenti in Serie B.

La scorsa stagione è stata complicata per Insigne, tra infortuni e prestazioni sotto tono, culminata in un periodo difficile in cui è scivolato in panchina. Tuttavia, Dionisi sembra aver restituito al giocatore la motivazione e la forma necessarie per diventare una figura centrale nel progetto del Palermo. Il gol contro il Parma è stato il suo primo da dicembre scorso, un segnale positivo che fa ben sperare per il futuro.

La prossima sfida in Coppa Italia contro il Napoli sarà particolarmente speciale per Insigne, originario di Frattamaggiore, che ha già espresso la sua emozione sui social, invitando i tifosi a supportare la squadra. Se Insigne riuscirà a mantenere questa ritrovata continuità, potrebbe davvero diventare il trascinatore di cui il Palermo ha bisogno per centrare l’obiettivo della promozione.