Brescia Oggi: “Serie B al via. La griglia di partenza”

L’edizione odierna di “Brescia Oggi” si sofferma sul campionato di serie B al via da venerdì con il match tra Brescia e Palermo.

Il Brescia sembra partire in pole position nella griglia di partenza della Serie B 2024-25, almeno secondo le indicazioni emerse dal precampionato. La squadra ha ottenuto due vittorie significative contro squadre di Serie A, battendo il Genoa e il Venezia rispettivamente per 2-0 e 3-1, risultati che, sebbene ottenuti in amichevole e Coppa Italia, danno fiducia e slancio ai biancazzurri.

Il calendario non è stato clemente con il Brescia, che dovrà affrontare subito una sfida impegnativa contro il Palermo, altra squadra che ha mostrato forza vincendo contro Monza e Parma. Tuttavia, il Brescia può contare su una situazione più stabile rispetto alla scorsa stagione, senza le incertezze legate alla riammissione in extremis e con un mercato ben strutturato. L’allenatore Rolando Maran, confermato con un contratto fino al 2026, ha visto la sua rosa rinforzarsi con riscatti importanti come quelli di Dickmann e Borrelli, e nessun big è stato ceduto, mantenendo un nucleo forte e coeso.

Ci sono però delle incognite. Il Brescia dovrà fare a meno di Moncini, capocannoniere della scorsa stagione, almeno fino alla prima sosta di settembre, a causa di una pubalgia. Questo potrebbe dare una chance a Bianchi, corteggiato da club di Serie C, di mettersi in mostra. Inoltre, le nuove scommesse del mercato come il belga Verreth, l’australiano Buhagiar, e il croato Juric dovranno dimostrare il loro valore rapidamente.

Anche se il Palermo, con il nuovo allenatore Dionisi e una squadra rinnovata, si presenta come una delle avversarie di primissima fascia, il Brescia sembra avere tutte le carte in regola per aspirare a una stagione di vertice. Altri concorrenti per i posti alti della classifica includono la Cremonese, il Pisa, lo Spezia e la Sampdoria, tutte squadre che hanno fatto acquisti importanti e sono pronte a dare battaglia.

In conclusione, il Brescia è tra le squadre da tenere d’occhio in questa Serie B, con una rosa ben equilibrata e ambizioni alte. Il test contro il Palermo alla prima giornata sarà subito un banco di prova importante per capire quanto lontano possono arrivare i biancazzurri in questa stagione.