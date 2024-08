Brescia-Palermo, Mutti: «Si affrontano le due squadre migliori del campionato. Rosa mi hanno impressionato»

L’edizione odierna di Brescia Oggi riporta un’intervista all’ex allenatore del Palermo Bortolo Mutti.

Bortolo Mutti, che ha appena compiuto 70 anni, ha condiviso alcune riflessioni interessanti sulla Serie B 2024-25, a partire dalla sfida inaugurale tra Brescia e Palermo. Secondo Mutti, queste due squadre rappresentano le migliori formazioni del campionato, il che rende la loro sfida immediata un evento particolarmente interessante, sebbene avrebbe preferito vederle confrontarsi più avanti nella stagione, magari dopo la chiusura del mercato e la prima sosta.

Mutti ha espresso grande apprezzamento per il Palermo, che ha potuto osservare dal vivo durante un’amichevole contro il Monza. È rimasto colpito dalla solidità della squadra, dalla competenza dell’allenatore Alessio Dionisi e dalla potenza della società che la sostiene. Inoltre, Mutti conosce bene la piazza palermitana, sottolineando come il supporto dei tifosi possa essere un fattore decisivo, con lo stadio Barbera che può arrivare a ospitare fino a 40.000 persone, creando un’atmosfera molto favorevole per i giocatori.

Riguardo al Brescia, Mutti ha elogiato il lavoro di Rolando Maran, che ha creato un gruppo affiatato e ben valorizzato già dalla scorsa stagione. La squadra ha mantenuto i suoi migliori elementi e ha mostrato il suo valore, soprattutto arrivando ai play-off con merito. Mutti è fiducioso che gli acquisti stranieri del Brescia potranno rivelarsi molto utili nel corso della stagione.

Oltre a Palermo e Brescia, Mutti vede altre squadre favorite per la promozione, tra cui la Cremonese, che ha rafforzato ulteriormente una rosa già forte con innesti come Fulignati, Vandeputte, De Luca e Bonazzoli. Inoltre, Mutti prevede che le squadre retrocesse dalla Serie A, come Frosinone, Sassuolo e Salernitana, avranno uno spirito di rivalsa che potrebbe portarli a essere protagonisti. Anche il Pisa di Pippo Inzaghi è considerato una squadra interessante, grazie alla capacità di Inzaghi di trasmettere il suo spirito combattivo ai giocatori.

Mutti ha anche sottolineato che in Serie B spesso emerge una sorpresa, una squadra partita senza grandi aspettative che riesce a inserirsi al vertice grazie a progetti chiari e continuità di rendimento. Tuttavia, ha espresso qualche incertezza riguardo al Bari, non riuscendo ancora a decifrare appieno il valore della squadra, mentre ha segnalato che Carrarese e Juve Stabia potrebbero avere bisogno di tempo per adattarsi alla nuova realtà della Serie B.

In conclusione, Mutti vede un campionato equilibrato e ricco di possibili sorprese, con diverse squadre pronte a contendersi i posti di vertice. La sfida tra Brescia e Palermo sarà un primo test importante per capire meglio il livello delle due formazioni.